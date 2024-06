Spedizione punitiva finisce nel sangue. Raid con lame e mazze, due feriti

Chi ha assistito, parla di scene da ‘Arancia meccanica’. Un’esplosione di violenza inaudita, consumata nell’arco di una manciata di tesissimi minuti in pieno paese. Sebbene il movente sia ancora in fase di chiarimento, ci sono pochi dubbi sul fatto che quello successo lunedì sera a XII Morelli sia un regolamento di conti in piena regola. I contorni dell’accaduto sono ancora da chiarire. Ai carabinieri della compagnia di Cento spetta il compito di districare l’intricata matassa, oltre che quello di individuare i responsabili. Certi sono invece gli istanti di follia vissuti tra i due bar nella piazza della frazione. Le prime testimonianze parlano di un gruppo di tre o quattro persone di origine nordafricana che entra all’interno di uno dei locali e punta dritto verso altri due soggetti, anch’essi magrebini e residenti nel Modenese. Da quel momento, si scatena il panico. Gli aggressori tirano fuori coltelli, mazze e un cric da auto (c’è chi parla addirittura di machete, di un’accetta e di un’asta da bandiera rimediata sul posto, ma sono dettagli ancora in fase di chiarimento).

Lo scontro iniziato nel bar si sposta ben presto in strada. La scena è violentissima. Le vittime vengono colpite con forza al capo e al petto con le spranghe e i coltelli. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei tanti che in quel momento si trovavano tra i bar e la pizzeria. Una scena raccapricciante, con urla e schizzi di sangue in strada e all’interno dei locali. L’allarme è immediato. Sul posto arrivano i carabinieri e i sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso. Nel frattempo, però, il commando ha il tempo di dileguarsi una volta compiuta la spedizione punitiva. Il personale dell’emergenza medica soccorre i feriti, entrambi portati all’ospedale di Cona. Nonostante la brutalità dell’aggressione, non sono mai stati in pericolo di vita. Ieri, conclusi gli accertamenti, sono stati dimessi con prognosi di trenta giorni.

I carabinieri sono ora all’opera per chiarire i contorni dell’accaduto. Mentre si lavora per identificare gli aggressori, si scava anche per risalire al movente della barbara aggressione. Non si esclude che all’origine di tutto possano esserci dissidi legati ad attività illecite, come ad esempio lo spaccio di droga. Alcune voci – tutte da verificare – parlano anche di una vendetta per un’aggressione avvenuta nella giornata di sabato. Dettagli che però sono ancora al livello delle ipotesi e che potranno essere chiarite soltanto al termine delle indagini.

f. m.