Spegne 104 candeline. Marta Brunelli: "L’età non la ferma, è la regina della cucina"

Ha compiuto 104 anni, tagliando un traguardo che ne fa uno spaccato di storia di Argenta. Marta Brunelli, detta ’Ines’, originaria di San Biagio, sabato scorso ha spento le simboliche candeline di una torta, che le è stata offerta dai titolari ed operatori della struttura di accoglienza per anziani ’Casa Famiglia Virginia’, che ospita la centenaria a Lavezzola. Festeggiando il suo ultrasecolare traguardo Ines è stata attorniata dall’affetto dei suoi cari, che non hanno voluto mancare all’appuntamento del compleanno. Ma anche da amici e conoscenti che hanno voluto esprimerle i loro più sinceri e sentiti auguri. Centoquattro primavere sono tante, ma Ines, ancora lucida ed attiva, al di là degli acciacchi dovuti all’età, e di qualche disturbo dell’udito e della vista, riesce ancora a svolgere piccole faccende domestiche. Al punto da dare ancora una mano in cucina: ad esempio asciugando piatti e bicchieri, piegando tovaglie e tovaglioli, mettendo in ordine ed altro ancora. Lavoretti insomma che la riportano indietro nel tempo, nei ricordi, di prima e dopo la guerra. Di quando cioè gestiva a Ponte Bastia, nel comune di Argenta, una piccola trattoria. Rendersi utile e stare in mezzo alla gente è dunque rimasto il suo segreto d lunga vita.

Nando Magnani