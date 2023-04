Spegne cento candeline Pasqua ’Diletta’ Sasso "La famiglia è tutto"

Festa di compleanno giovedì scorso a Molino di Filo per Pasqua Sasso, meglio conosciuta come Diletta. Nella sua casetta di Via Terranova ha salutato il secolo di vita, attorniata dall’affetto dei suoi cari: le figlie Xella Delfina, e Noemi, i nipoti Riccardo ed Eugenio Manzoni, Valentino e Patrizia Zotti; il pronipote Nicolas Ferrara. Dall’alto delle sue 100 primavere, nonostante gli acciacchi dell’età ed il duro lavoro nei campi, nonna Diletta gode ancora di una buona salute, le piace la compagnia, non le manca l’appetito ed ancora ricorda i momenti bui della guerra. Dal 2018 è rimasta vedova del marito di 102 anni. Una donna che si è sempre sacrificata per la famiglia lavorando duramente. Durante la guerra Pasqua è stata costretta come tutti gli italiani a grande privazioni che ha superato con grande abnegazione.

Nando Magnani