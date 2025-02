"SpencerHill festival annunciato nonostante il cantiere del Duomo"

"Come mai il sindaco ha voluto annunciare in pompa magna lo SpencerHill Festival ben sapendo che il cantiere in Piazza Duomo lo avrebbe ostacolato e di conseguenza costretto ad annullarlo?". Se lo chiede Leonardo Fiorentini, consigliere comunale della lista Anselmo Sindaco, che ha presentato un’interrogazione sulla vicenda della manifestazione che si sarebbe dovuta disputare in centro dal 5 all’8 giugno, e che invece è stata ufficialmente cancellata una settimana fa. "Con una nota pubblicata il 20 febbraio sul sito dello SpencerHill Festival, con firma congiunta degli uffici stampa di Comune e organizzatori, si annunciava che l’evento era annullato e che l’organizzazione, in collaborazione con il Comune di Ferrara, sta valutando nuove date e formule, lavorando a soluzioni che possano garantire un evento all’altezza delle aspettative del pubblico e degli appassionati – attacca Fiorentini -. La causa del rinvio era attribuita al fatto che l’indisponibilità di Piazza Trento e Trieste, dovuta al cantiere del Campanile del Duomo, ha reso molto più complessa la gestione dei palchi estivi, concentrati in Piazza Ariostea, creando difficoltà nei tempi di allestimento e disallestimento tra Palio, SpencerHill e Ferrara Summer Festival. L’amministrazione era però ben a conoscenza – essendo addirittura stazione appaltante dell’intervento sul campanile – da molto prima dell’annuncio del festival, delle possibili e comprensibili difficoltà per la realizzazione di manifestazioni nei pressi del Duomo, nel periodo di apertura del cantiere".

E ancora: "Per quali ragioni si è proceduto, pur in presenza di un conosciuto ed evidente ostacolo alla realizzazione di ulteriori manifestazioni in centro, all’annuncio dell’evento essendo poi costretti ad annullarlo, con comprensibile delusione dei fan? L’amministrazione era a conoscenza delle difficoltà nella gestione economica della precedente edizione svoltasi nel 2023 a Gubbio? E infine il costo della trasferta a Roma del sindaco, dell’eventuale staff al seguito o di altri ospiti nelle conferenze stampa alla Camera ed in Palazzo Municipale, è stato sostenuto dall’amministrazione?" Quesiti ai quali il sindaco e la giunta dovranno dare una risposta nei prossimi giorni.

Jacopo Cavallini