‘Spencerhill’, il festival salta: "Problemi logistici, rimandato"

Lo Spencerhill festival, previsto in città dal 5 all’8 giugno, è stato rinviato per motivi logistici. L’organizzazione, in collaborazione con il Comune, sta valutando nuove date e formule, lavorando a soluzioni che possano garantire un evento all’altezza delle aspettative del pubblico e degli appassionati. "Lo Spencerhill festival 2025 era una magia che avrebbe trasformato il centro di Ferrara nel fantastico mondo di Bud Spencer & Terence Hill, dove una marea di fan provenienti da tutta Europa avrebbero vissuto giornate indimenticabili di cultura, tanto divertimento e forti emozioni. Ma forze incontrollabili ci hanno fatto perdere i superpoteri e così non saremo in grado compiere l’incanto il prossimo giugno" racconta Matteo Luschi, presidente di The Bulldozers Aps, che rassicura il pubblico: "Nella certezza, e al di là di ogni metafora, che l’amministrazione comunale continuerà a impiegare importanti energie e competenze nel progetto, lavoreremo insieme per creare le condizioni necessarie all’organizzazione del nostro raduno a Ferrara in grande stile spencerhill, che già ha affascinato decine di migliaia di fan nelle precedenti edizioni. Nel frattempo, noi ci concentreremo anche sull’edizione tedesca del Festival, che si terrà a Ilmenau, in Turingia, il prossimo settembre".

L’indisponibilità di Piazza Trento e Trieste, dovuta al cantiere del campanile del duomo, ha reso molto più complessa la gestione dei palchi estivi, concentrati in piazza Ariostea, creando difficoltà nei tempi di allestimento e disallestimento tra Palio, Spencerhill e Ferrara Summer Festival. Inoltre, le alternative proposte in centro-storico, come piazza Castello, non sono risultate idonee per la previsione di un grande flusso di pubblico. "Ferrara ha sempre accolto con grande entusiasmo l’evento dedicato ai due grandi miti Bud Spencer e Terence Hill – sottolinea l’assessore al Turismo Matteo Fornasini – e il nostro obiettivo è mantenere vivo questo legame con un festival all’altezza della loro eredità. Abbiamo lavorato con determinazione affinché l’evento si potesse realizzare, ma le difficoltà logistiche hanno reso necessario un rinvio. Il Comune continuerà a collaborare con l’organizzazione per trovare la soluzione migliore e permettere a questa manifestazione di svolgersi a Ferrara". Insomma, la festa in onore di due giganti della risata quest’anno non si farà. Ma l’appuntamento, stando a quanto trapela, dovrebbe essere solo romandato. Altrimenti – come direbbero Bud e Terence – ci arrabbiamo.