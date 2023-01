"Spero di calcare ancora il palco del teatro Borgatti"

CENTO

Torna a Cento Katia Ricciarelli stavolta con ‘Riunione di famiglia’. Con lei anche Nadia Rinaldi, Fabio Ferrari e Claudio Insegno. Alle 18 l’incontro con il pubblico, lo spettacolo alle 21.

Che spettacolo sarà?

"È una commedia brillante e divertente. Racconta di una madre che dopo aver faticato molto per allevare i tre figli, decide di iniziare a fare la bella vita e si approfitta un po’ di loro, ogni tanto spillandogli soldi. Qui nascono battibecchi e battute. Decidono però che la madre, che aveva fatto la bella vita, vada fatta fuori in un divertente tira e molla di parole, frasi, situazioni e litigi".

La morale?

"C’è tanto da imparare. Ad esempio che nella vita bisogna anche sopportare gli altri e comunque, la madre è sempre la madre. La morale è che i genitori vanno rispettati e che bisogna pensare a loro, perché prima, sono stati loro a pensare ai figli".

Cos’ha di lei il suo personaggio?

"Mi sto divertendo molto in questo ruolo e vedo che anche la gente sorride. In questo personaggio ahimè non posso metterci molto perché io figli non ne ho avuti ma la mia lunga vita ha fatto sì che ne abbia viste di tutti i colori. Anche di genitori lasciati a se stessi mentre, il mio personaggio, a torto o a ragione, decide di iniziare a farla bella vita. Dopo tanti anni di palcoscenico, anche se recitare senza musica è tutta un’altra cosa, mi sto divertendo molto". Nell’opera e nella commedia, si recita ma sono mondi differenti?

"Sì e molto lontani. Quando canti sei obbligato a seguire la musica e nulla di più altrimenti si va fuori tempo. Recitando si è liberi. Nella lirica le luci sono diverse, il pubblico è lontano, si fanno gesti molto ampi ed espressioni facciali più marcate per farsi vedere anche da lontano mentre in una commedia, le luci sono più naturali così come il recitare e si sente anche di più la vicinanza col pubblico".

Cos’è per lei il teatro?

"È un grande duetto tra l’artista e il pubblico al quale sono molto legata. Si è come due innamorati quando si incontrano e flirtano. Un grande duetto d’amore che poi esplode nel finale, con i bis".

A Cento c’era stata nel 2007 al carnevale e nel 2017 al Settembre centese, che ricordo ha?

"Ero rimasta impressionata da un centro non grande ma che ha un teatro così bello: significa che c’è grande voglia di sentire e di andare a teatro e sarebbe bello riprendere il tutto. Fa molto piacere sapere che presto inizieranno i lavori post sisma. E’ un dolore sapere che il sisma lo ha ferito e che è chiuso. Spero però di fare in tempo a calcare il suo palcoscenico".

Laura Guerra