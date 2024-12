"Spero riescano ad alzare la testa"

Chi non pranza nella mensa della fabbrica attraversa la strada e si concede una pausa durante l’orario di lavoro nel bar di fronte. Un panino, un toast, quattro chiacchiere fuori dallo stabilimento. Lontano certo dal reparto ma non dalle preoccupazioni. Tatiana Govoni, una pensionata, è al tavolino. "La gente – afferma – ormai pensa di essere preparata al peggio, ma al peggio non sei mai pronto. Spero per tutte queste persone che lavorano, per un paese che qui ha una delle ultime fabbriche che ancora resistono che Stellantis lasci le redini, che se ne vada. E’ l’unica possibilità che hanno per risollevarsi".