"Spesso perdi la coincidenza"

Arriva invece da Bologna Matteo Gibellini, ogni mattina scende alla stazione di Ferrara. Esce dalla stazione ferroviaria e prende l’autobus per andare sul posto di lavoro. L’altro giorno si è dovuto misurare anche con il problema causato dallo sciopero, ma si è organizzato con i colleghi. Che sono arrivati in auto e hanno preso a bordo lui ed altri tre ragazzi in attesa. "Il treno che prendo di solito non ha forti ritardi, ma purtroppo quasi ogni giorno non riesce ad arrivare a destinazione puntuale. Si tratta certo di pochi minuti, ma magari quei pochi minuti sono sufficienti per perdere il bus. Così devi aspettare l’altro".