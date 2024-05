Spettacolare volata finale. Milan, la vittoria più bella

Guerra

"A Cento si può vincere anche di venerdì 17" aveva detto al Resto del Carlino Jonathan Milan, qualche giorno fa ed ecco che sul traguardo di Cento ieri ha mantenuto la promessa, portando in trionfo la maglia ciclamino con una volata imperiosa su via Ferraese. Sfida numeri e avversari e vince sulla superstizione della sfortuna del venerdì 17, peraltro tappa 13, inanellando qui il suo terzo successo al Giro d’Italia. Vince accompagnato dal boato della gente e bellissimo, dopo la linea del traguardo, l’abbraccio con i suoi compagni, fondamentali nel chiudere il buco a 40 km dall’arrivo causato dal vento e poi nel pilotarlo a traguardo. "Avevo già fatto un bello sforzo quando ci siamo trovati a dover recuperare la prima parte del gruppo – ha detto Milan poi premiato sul palco dal sindaco Edoardo Accorsi – rientrati abbiamo deciso di stare subito davanti sapendo anche che il finale era molto impegnativo e complicato, tra dossi, ponte, curve, rotonde. Era fondamentale stare davanti e ce l’eravamo studiati prima della partenza. Ed è andata bene". Sempre in maglia rosa Tadej Pogacar che alla premiazione, ha anche lanciato al pubblico i suoi occhiali. A premiarlo, il segretario alla presidenza Gian Maria Manghi. Sul palco anche il vicesindaco Vito Salatiello e il vicepresidente Uec Enrico Della Casa per consegnare la ciclamino a Milan, l’assessore Dalila Delogu e Stefano Zuffi di Mediolanum Cento per la maglia azzurra a Pogacar, l’assessore Silvia Bidoli per la maglia bianca ad Antonio Tiberi.

Una tappa che ricorda l’alluvione di un anno fa, il sisma del 2012 ma che è stata una giornata di festa che Cento attende da 29 anni, dopo quella storica tappa che vinse Svorada e che ieri ha visto arrivare anche tantissimi campioni grazie alla pedalata Mediolanum e Giro E. "Nel ’95 c’ero, pilotavo Svorada e torno oggi dopo tanti anni anche se qui ho il mio grande amico Aimone Baroni che ha corso con me alla Zalf – è la voce dell’iridato Maurizio Fondriest – tornare a cento in una città conosciuta per il carnevale è sempre bello e anche l’atmosfera di oggi, con tanta gente partecipe". E ricordi centesi anche dell’altro campione del mondo Alessandro Ballan che parla di "bei ricordi perché qui ho fatto un campionato italiano militari al velodromo nel ‘99 facendo terzo". E’ Cunego poi a parlare di tante volte in zona e Chiappucci che ricorda bene la sua ospitata al carnevale. "Una festa straordinaria che ci ha fatto sentire brividi ed emozioni salire e tanta gente in giro – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi – è una vittoria della città e di una Cento che nelle grandi manifestazioni alza la testa e mostra di esserci". Sul traguardo anche Stefano Bonaccini. "Una giornata bellissima – dice – abbiamo lavorato tutti insieme per questa tappa che ricorda l’alluvione e il sisma".