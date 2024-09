Spettacoli e buon cibo, la sagra è servita

Domani alle 20 si alza il sipario sulla sagra di Sandolo, in programma quattro giorni, fino al 2 settembre a cura dell’associazione Amici di Sandolo. Alle 21 spettacolo musicale del gruppo Glitter Club; sabato 31 agosto, dalle 8 alle 12 il Ciclo Raduno (valido per il campionato provinciale UISP) organizzato Portuense Ciclismo, alle 21 serata musicale con Marisa Maniero & Marco Negri. Si continua nel fine settimana successivo, domenica 1° settembre, alle 15.30 i Giochi di una volta per grandi e piccini, ore 21 intrattenimento musicale con il gruppo Storie Diverse; lunedì 2 settembre, ore 21 serata danzante con l’Orchestra Daniele Cordani e a mezzanotte spettacolo pirotecnico finale. Saranno quattro giorni all’insegna della buona cucina e del ritornato ballo in piazza. A farla da regina sarà la cucina che, grazie alla decennale esperienza e abilità delle cuoche sandolesi, proporrà prelibatezze di carne e pesce Le calorie in eccesso si potranno smaltire sulla pista da ballo allietati dalle allegre note della musica anni ‘70-80-90 e del liscio. Spazio dedicato ai bambini domenica 1° settembre, dalle ore 15:30 verranno organizzati giochi sul prato e animazione per grandi e piccini.