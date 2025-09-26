Spettacoli e mercatini, torna la fiera di San Michele

Poggio Renatico accoglie la Fiera di San Michele, in programma da oggi fino al 29 settembre, uno degli appuntamenti più amati del Settembre Poggese. Quattro giornate ricche di spettacoli, mostre, mercatini, tradizione e spiritualità, che animeranno il centro storico e il Castello Lambertini grazie all’instancabile lavoro della Pro Loco di Poggio Renatico, vera anima organizzativa della manifestazione. Il programma si apre oggi con lo spettacolo di Roberta Raccontastorie nel cortile del Castello. Domani, al mattino in Via del Popolo farà tappa il celebre Mercato del Forte dei Marmi, occasione unica per lo shopping di qualità dalle 8 alle 19 e in serata, nel cortile del Castello, spazio alla musica con lo spettacolo "Canzoni Stonate", tributo a Morandi e Battisti, seguito da Super Tombola e spettacolo pirotecnico. La giornata di domenica 28 settembre sarà la più ricca: dalla mattina prenderà vita il Poggio Expo Village, vera novità dell’edizione 2025, che trasformerà i giardini del Castello in una grande vetrina per artigiani, commercianti, hobbisti e associazioni. Degustazioni, laboratori per bambini e tante attività completeranno la giornata. Sempre in mattinata il mercatino del riuso "La Bazza", nel pomeriggio la spettacolare discesa dei paracadutisti al Parco del Ricordo.

l.g.