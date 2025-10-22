Spettacoli itineranti di burattini

Torna la quattordicesima edizione della rassegna "Junior! Pomeriggi a teatro". La rassegna itinerante, dedicata alle famiglie e ai più piccoli, avrà tra i protagonisti i burattini di Massimiliano Venturi, che da anni intrattiene teatri e spazi culturali del nostro paese. La nuova edizione si aprirà a Portomaggiore, presso la Biblioteca Peppino Impastato, il 24 ottobre alle ore 17.30, con un appuntamento speciale in occasione di Halloween. Lo spettacolo che andrà in scena si chiama "Sganapino contro lo scheletro", in cui gli eroi del teatrino interpreteranno una carrellata di canovacci e farse che li porterà a scontrarsi con mostri e creature spaventose. Un pomeriggio di intrattenimento, attraverso l’arte artigianale, all’insegna del divertimento, con sketch e situazioni sempre nuove e differenti. Si assisterà ad una messinscena caratterizzata da una comicità brillante e da un ritmo incalzante che coinvolgerà attivamente lo spettatore. "Con grande piacere – afferma il direttore artistico Massimiliano Venturi – diamo l’abbrivio alla quattordicesima edizione consecutiva di Junior! Pomeriggi a Teatro, l’oramai tradizionale programmazione diffusa per ragazzi e famiglie, che in parallelo alle nostre stagioni teatrali percorrerà teatri e spazi della provincia con un ricco cartellone. Ad animarla sarà un ventaglio di artisti che offrirà, a ingresso rigorosamente gratuito, una selezione tra il meglio della produzione nazionale di burattini e teatro di figura". Narrazione, comicità e intrattenimento, saranno all’interno dello spettacolo di Venturi, cercando di coinvolgere il pubblico. Lo spettacolo prevede un ingresso gratuito, adatto a tutti a partire dai 3 anni in su.

g.t.