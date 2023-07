Spettacoli, mostre e buon cibo Continua la Fiera delle Pere

La Fiera delle Pere di Renazzo prosegue fino a lunedì tra spettacoli, mostre, stand e gastronomia. Oggi sarà una domenica dedicata agli anni 50: alle 19 il raduno vespe, alle 19.45 dj set boogie, rythm’n blues e swing, alle 21.15 live dei The Cheockmates 50’s Rockn’n roll band, alle 23 nuovamente djset boogie. Durante la serata, free vintage hairstyle ed esibizioni di scuole di ballo. E’ gradito l’abbigliamento tipico del periodo anni ’50. Domani, gran finale alle 21.30 con ‘Viva Lucio Dalla’ con Fabio Supernova e la sua band in un viaggio musicale tra poesia delle parole e simpatia degli aneddoti. Durante le due serate ci sarà anche la chiesa aperta con lettura autoguidata dei principali dipinti. La kermesse anche quest’anno si annuncia ricca di eventi per tutti i gusti.

l.g.