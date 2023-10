Spettacoli, musica e cibo da strada. È il tempo della Festa d’ottobre

ARGENTA

Comincia questa sera la Festa d’ottobre, manifestazione che fino al primo novembre porterà spettacoli, musica dal vivo, eventi culturali, mercatini di artigianato, collezionismo e tanto buon cibo nelle strade di Argenta. Dal mattino fino a tarda serata i camioncini dello Street food & beer di piazza Marconi proporranno un vasto assortimento di prelibatezze provenienti da tutte le regioni italiane, mentre dalle 19.30 la musica dal vivo prenderà il posto dei Dj-set pomeridiani: ogni sera si alterneranno band che proporranno vari generi, dalrock anni ’80 al folk irlandese. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti numerose aree gioco per i bambini, e, nella giornata del 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, saranno organizzate numerose iniziative a tema, fra cui il tradizionale "dolcetto o scherzetto" per le vie del paese, laboratori di trucco per bambini e spettacoli a tema.

La serata culminerà con l’evento "Il giardino dei morti viventi", in programma dalle 17 alle 21 nei giardini pubblici, che si riempiranno di "zombie" pronti a spaventare anche i più temerari che si avventureranno al suo interno. "Questa festa dai colori autunnali – afferma l’assessore a Istruzione, Cultura, Politiche Educative, Pari Opportunità e Associazionismo, Delia Forte - è il risultato dell’unione di tantissime idee e personalità e dalla voglia di portare divertimento e socialità nel nostro paese. Insieme a noi una Pro Loco sempre in prima linea, pronta a mettersi in gioco e a coinvolgere la nostra comunità facendola diventare protagonista. Musica dal vivo e prelibatezze gastronomiche ci accompagneranno tutti i giorni con lo Street food & beer, non mancheranno gli eventi per i più piccoli, coccolati dalle nostre associazioni e per i più coraggiosi un Halloween, che li farà sentire protagonisti di un’avventura da paur. Uno spettacolo da brividi portato in scena da Zombie-attori professionisti".

Franco Vanini