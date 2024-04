Spettacoli, sport, fiere e aperitivi: "Maggio e giugno ricchi di eventi"

Si è tenuta a Terre del Reno, la conferenza stampa di presentazione della rassegna di eventi che occuperanno i mesi di Maggio e Giugno, assieme a questi ultimi giorni di Aprile. "terre di primavera" è il titolo scelto per raccontare un mix di iniziative che vanno dal concerto finale della Masterclass di Tromba Barocca, del 21 Aprile, arrivando al "Viaggio dei 5 sensi" che chiuderà la rassegna il 29 Giugno. In mezzo a queste due date saranno numerosi gli appuntamenti che gli abitanti di Terre del Reno e non solo, potranno godersi: il concerto di canti gregoriani il 28 Aprile, la festa della vulandra il 1° Maggio, la festa per il gemellaggio con gli amici di weyarn dal 9 al 12 Maggio, i giochi senza campanile il 18 Maggio, la masterclass di Organo il 25 e il 26 Maggio; poi andando incontro all’estate si potrà partecipare alla fiera di Dosso dal 6 al 13 Giugno, l’aperitivo al bosco il 13 Giugno, il concerto all’alba il 23 Giugno ed infine lo spettacolo per bambini il 29 Giugno. Spazio anche ai momenti sportivi con i memorial Rosatti, Sassoli e Caselli. La locandina che accompagna la rassegna, che rappresenta un picnic sotto ad un salice piangente, vuole non solo celebrare l’arrivo della bella stagione primaverile, ma anche la classicità degli eventi, che si contraddistinguono per gusto e qualità. Eventi pensati per far divertire la popolazione, soprattutto per mantenere vivo il comune, come spiega il sindaco Roberto Lodi: "La grande mole di eventi, che il nostro comune è in grado di realizzare, dimostra il grandissimo impegno delle associazioni del territorio. Si va da momenti ludici, eventi culturali e momenti di aggregazione sportiva; la grande sinergia che si è venuta a creare tra comune e associazioni è la vera forza del nostro comune". Anche gli assessori Malagutti e Mastandrea, si complimentano con le associazioni coinvolte:"più di 20 eventi in due mesi, sono la prova del fermento che c’è sul nostro territorio". Tra le associazioni che faranno parte della rassegna: Proloco Sant’Agostino, Parrocchia Sant’Agostino, Proloco San Carlo, l’associazione Homer Simpson, l’associazione Morgania & co., le società sportive C.S.Sant’Agostino e Sporting Terre del Reno.