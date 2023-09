Spettacolo a teatro A Chiara Ferroni il ruolo di ’Mary Poppins’

Passione ed emozione si sono respirate martedì sera al Teatro ‘900 di Tresigallo, il cui palcoscenico ha ospitato il casting per la scelta della protagonista del musical ‘Mary Poppins’ che verrà prossimamente portato in scena dall’Associazione La Piccola Brigata di Teatro in collaborazione con la scuola di danza ‘Body Fly’. Sei sono state le aspiranti attrici che hanno partecipato alla selezione, con il sogno di indossare i panni della celeberrima ‘super tata’, e hanno dato dimostrazione delle loro doti canore e recitative: Benedetta Camozzi, Monica Fantinuoli, Chiara Ferroni, Silvia Gennari, Denise Lipparini e Maria Grazia Scorpio. A comporre il tavolo della giuria, il sindaco di Tresignana Laura Perelli, la musicista Ambra Bianchi, lo showman Andrea Poltronieri e l’attore e scrittore Stefano Muroni che hanno affiancato Genny Marchetti dell’Associazione La Piccola Brigata di Teatro nel difficile compito di scegliere colei che darà volto e voce a Mary Poppins nel musical. Ad essere scelta per la parte è stata la ventunenne di Ferrara Chiara Ferroni, studentessa di Logopedia.