Spettacolo al teatro Arena con la compagnia del Gad

Appuntamento stasera alle 21 con "Chi è di scena", i due atti proposti dal "Gruppo arte drammatica-Amici del Teatro" sul palcoscenico del teatro Arena di Codigoro che chiude la rassegna di 5 spettacoli dedicati alle compagnie locali. Due atti con altrettante sceneggiature originali scritte da Davide Castagnoli, che è anche il regista e vedrà la recitazione degli attori Iride Fogli, Dante Lanzoni, Angelo Grassi, Gioia Merlin, Giuseppe Patanè, Anna Scalambra e Paola Bedeschi.

Una prima parte intitolata "Meo e Giulia", nel quale un regista ha in animo di rappresentare una grande opera, ovvero Romeo e Giulietta, ma non ha i fondi per mettere in scena questa tragedia. Trovate le risorse non riuscirà ad avere gli attori che lui avrebbe desiderato. Non meno divertente il secondo atto intitolato "Am pias la Poesia", in cui sempre la compagnia del Gad propone alcune poesie famosissime di grandi autori, con anche sorprese interpretative, per questo ha scomodato attori nazionali ed internazionali, ma il risultato potrebbe non essere quello sperato.

Nel corso della rassegna che ha registrato quasi sempre il tutto esaurito dei 380 posti del teatro codigorese, sono state applaudite le proposte delle compagnie degli "Insieme X Caso" di Copparo, del "Teatroinsieme" di Comacchio, del "Teatro Minore" di Ferrara, la "Teatriband", tutta al femminile di Bosco Mesola. Sembra si stia raggiungendo il sold out per quest’ultima commedia che vede la comunità riabbracciare i propri beniamini.

cla. casta