Spettacolo al teatro De Micheli per sostenere i Vigili del Fuoco

Gran finale di stagione al Teatro ‘De Micheli’ con la compagnia Insieme x caso, che domani sera alle 21 porterà in scena con "Sgrisul", la nuova commedia brillante in due atti tutta scritta e diretta da Franca Facchini. Lo spettacolo, inserito nella rassegna dialettale "T’arcordat cla síra?", avrà anche un’importante finalità: infatti, l’incasso della serata sarà in parte devoluto ai Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, per sostenere il Distaccamento che il 28 febbraio scorso ha subito il furto delle attrezzature utilizzate per soccorso negli incidenti. Sul palcoscenico saliranno Franca Facchini, Stefano Guerra, Carla Vitali, Walter Vigneri, Marcello Bacilieri, Gloria Pastorello, Mirco Carletti, Gian Marco Duo, Lella Viviani, Claudio Menarbin e Massimo Bissacco. A curare luci e suoni saranno Massimo Rosatti e Enrico Guerra, le coreografie di Giulia Stabili, dietro le quinte Chiara Previati, Silvia Mingozzi, Patrizia Marchesini, Mauro Dolzani, Maria Bertelli, Paola Finessi, foto Alex Palara, mentre a presentare sarà Gian Marco Duo. Per i biglietti è possibile consultare la piattaforma Vivaticket o recarsi alla biglietteria del teatro, aperta oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domani dalle 10 alle 13. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito: www.teatrodemicheli.it, chiamando i numeri 0532-864580 e 389-1551656, o inviando una e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrodemicheli.it. Un’occasione di sicuro divertimento e anche di sostegno al prezioso lavoro svolto sul territorio dai Vigili del Fuoco.