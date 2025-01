Spettacolo annullato per motivi di salute

E’ stato annullato, per motivi di salute, lo spettacolo teatrale di beneficenza "I guai sono altri’, commedia diretta da Roberta Marrelli, che era previsto per oggi pomeriggio alla 16 alla Sala 2000 di viale Matteotti. Lo comunica l’Amministrazione comunale che aveva inserito l’appuntamento , tra le iniziative in calendario per le festività natalizie fino all’epifania. Il ricavato, ad offerta libera, era destinato alle attività della Fondazione Ado., curato dal comune insieme all’associazione ‘Bondeno cultura’. "Ringraziamo tutti per la comprensione - dice l’assessore alla cultura Francesca Aria Poltronieri - e invitiamo a continuare a seguire le nostre comunicazioni per essere aggiornati sui futuri eventi ed iniziative". Lo spettacolo sarà probabilmente recuperato in una prossima data.