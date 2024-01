Spettacolo di burattini e Arlecchino

La rassegna ’Junior! A teatro con mamma e papà’ arriva a Ostellato, dove protagonista sarà la compagnia Bambabambin con un personaggio che non ha bisogno di presentazione quale Arlecchino. Tutti gli spettacoli della rassegna sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai tre anni di età. L’appuntamento è per oggi alle 16 nel Teatro Barattoni. In scena "Quel diavolo d’Arlecchino", Alichino, Harlequin, Hellequin, Herlaking… Il simpatico eroe della commedia dell’arte, prima di essere quel servitore bonaccione e un po’ sciocco che tutti conosciamo, ha avuto un passato glorioso tra le schiere infernali. I suoi antenati guidavano la Caccia Selvaggia, una mitologica masnada di spiriti ed animali feroci, in particolare cani, che terrorizzava le notti alpine e del nord Europa. Lo spettacolo rivede le origini della maschera piu` famosa del mondo con uno sguardo moderno e ironico e con un linguaggio semplice e divertente, utilizzando le tecniche della Commedia e dei Burattini.