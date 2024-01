Spettacolo di colori e fumogeni. Ecco la festa a misura di famiglia

Per non deludere le attese dei bimbi che, sabato scorso, a causa della pioggia, non hanno potuto accoglierla in Piazza Matteotti a Codigoro, la Befana, si calerà, eccezionalmente, dal tetto del Municipio, domani alle 10.30. Preceduta in questi giorni, da un simpatico video, nel quale il Capo Distaccamento di Codigoro, Marco Nardini, accorre su chiamata Pomposa dove scopre Capitan America e la Befana che danno appuntamento a tutti per domani. Dopo il salvataggio della simpatica vecchietta che scenderà dal tetto, preceduta da colorati fumogeni, foto e grida di gioia coi bimbi mentre i volontari dell’Avis di Codigoro distribuiranno le calze piene di dolciumi. Una manifestazione che, vedrà, oltre a quelli di Codigoro, anche la partecipazione del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Copparo. La domenica ancora un momento di festa a Caprile, per il 15esimo anno, grazie all’Associazione Valieri che organizza il rogo della befana, a partire dalle 16.00 a seguire intrattenimento per i bimbi, bruciatura del pupazzo di diversi metri, calze per tutti e maxi apericena offerto ai presenti. Il Sindaco Sabina Alice Zanardi ringrazia anticipatamente per la straordinaria disponibilità concessa il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Codigoro, il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Copparo e l’Avis di Codigoro.

cla.casta.