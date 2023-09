Spettacolo di solidarietà di Ardin: "L’incasso per aiutare Conselice"

Riportando sul palco l’ultima commedia di successo, i Centesi di Ardin hanno replicato il trionfo potendo ora donare 2500 euro alla Casa di Riposo di Conselice, per aiutarli nel ritorno alla normalità dopo l’alluvione di maggio. La cifra è stata raccolta in occasione della commedia dialettale del 31 agosto al Parco della Rocca, nella serata di solidarietà promossa dalla compagnia insieme all’associazione Amici di San Francesco ed ammonta a 2.500 euro il ricavato della serata che hanno devoluto al Comune di Conselice (RA), uno dei più gravemente colpiti dall’alluvione di maggio. "Questo importo, già al netto delle spese sostenute – spiegano i Centesi di Ardin - è il risultato della cena curata dai volontari, della sottoscrizione a premi e delle offerte libere del pubblico che ha gremito il Parco, per assistere alla commedia dialettale "Titolo da definire", la libera trasposizione in chiave centese di "Sister Act" portata in scena con grande successo dalla storica compagnia locale". Risate e beneficenza capitanate da Alessandro Ramin, Stefano Pesci e Matteo Remondi. "Una serata di divertimento e solidarietà pienamente riuscita – proseguono - tra risate, ripetuti applausi e buona tavola".

l.g.