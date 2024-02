Spettacolo e tabù sulla menopausa. Appuntamento alla Sala Estense

A teatro ‘Almenopausa’, per un’informazione tra stereotipi, consapevolezza, genere ed invecchiamento. Si terrà giovedì alla 20.45, alla Sala Estense con ingresso gratuito. Sul palco, l’attrice milanese Gianna Coletti (produzione Teatro Gli Incamminati e Spericolata Quinta, regia Renzo Alessandri) con il monologo ‘Almenopausa’. Un titolo che gioca sul concetto del ‘passaggio’ verso la menopausa. L’appuntamento è organizzato e sostenuto dallo studio di Camilla Ghedini, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Ferrara e il patrocinio di Comune Ferrara, Ausl, Dipartimento di Neuroscienze Unife, Fondazione Ordine Giornalisti Emilia Romagna, previsti due crediti per i giornalisti. L’evento è stato presentato nei dettagli ieri mattina nella residenza municipale, sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali, Cristina Coletti, Camilla Ghedini, promotrice dell’evento, e la ricercatrice di Psichiatria Unife Federica Folesani. "A maggior ragione perché tra i temi alla nostra attenzione, anche in termini di servizi e assistenza, c’è l’invecchiamento della popolazione – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – è fondamentale rompere tabù legati prevalentemente al genere e promuovere iniziative che ricordino che il senso della vita non ha limiti anagrafici. Oggi si vive più e meglio che in passato, grazie al progresso della medicina. Ma non deve essere solo una prerogativa fisica. L’aspetto mentale, psicologico, di approccio a questa fase deve essere costruttivo". Il monologo ‘Almenopausa’ è basato su un testo di Valeria Cavalli e Gianna Coletti, rivolto alle donne ma anche agli uomini che vivono la menopausa delle compagne di vita. Al termine si terrà il dibattito dal titolo ‘l’informazione tra stereotipi, consapevolezza, genere, invecchiamento’, moderato da Sergio Gessi.

Mario Tosatti