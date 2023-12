Spettacolo itinerante sulle storie del Grande Fiume

"La memoria dell’acqua" è questo il titolo dello spettacolo itinerante lungo le sponde del Grande Fiume che si terrà sabato, alle 15 a Stellata di Bondeno. Partirà da piazza Pepoli, sotto la torre civica. Gli attori dell’ Officina Teatrale A_ctuar narrano e mettono in scena, in una cornice naturalistica, le storie del Grande Fiume, alla sua fantasia e alle sue incredibili ricchezze storiche e naturali: gli spettatori saranno accompagnati tra strade silenziose, la Rocca Possente, le aree golenali e lungo gli argini, per lasciarsi avvolgere da leggende e memorie d’acqua, scoprire creature fantastiche ormai estinte e ascoltare le storie di donne e uomini che per secoli hanno abitato le rive del più grande fiume d’Italia. Narrazioni, canti, leggende, antichi mestieri, aneddoti e storie più vere del vero emergono nel corso di una passeggiata che scorre a passo lento, durante la quale imparare a cogliere e riconoscere la preziosa biodiversità del territorio, il valore del suo paesaggio e il suo patrimonio storico e culturale. La memoria dell’acqua è immaginata come un’esperienza immersiva, rivolta a un pubblico di tutte le età.