Spettacolo sulle parole dei Fratelli Dalla Via a palazzo Bellini

Dopo il sold-out nella ‘prima’ della stagione con lo spettacolo di Paolo Cevoli, il 4 febbraio prossimo si terrà il secondo appuntamento di ‘Comacchio a Teatro’ alla sala Polivalente di Palazzo Bellini. A salire sul palco, alle 21, saranno i Fratelli Dalla Via, che porteranno in scena ‘Le parole non sanno quello che dicono’. Un lavoro scritto con il candore di un bambino e l’impertinenza di un adolescente, ma recitato con la consapevolezza di un adulto che vuole divertire. Lo spettacolo è scritto e interpretato dai fratelli Dalla Via, in collaborazione con La Piccionaia. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e alla biglietteria a Palazzo Bellini, che sarà aperta ogni martedì dalle 15 alle 18. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 389-1551656 e 349-0807587; o scrivere una e-mail a [email protected]