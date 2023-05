Spettacolo teatrale in piazzetta Trepponti ‘Prendimi per mano… ti vedo’, con regia di Piva

Il prossimo 2 giugno alle 19, in piazzetta Trepponti andrà in scena lo spettacolo intitolato ‘Prendimi per mano… ti vedo’. L’iniziativa teatrale, con l’associazione Strade di Cento e con la regia di Massimiliano Piva-Cosquillas Theatre Methodology, è organizzata a promossa dall’assessorato alle Politiche educative di Comacchio. Il lavoro è nato attraverso la ricerca emotiva, che un coraggioso gruppo di persone hanno saputo trasformare in poesia: un risultato teatrale che esce dalla canonica concezione di spettacolo, mettendo in scena un risultato che rappresenta se stessi.