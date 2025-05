Spiagge, non mancano i rincari

Quanto spende, in media, una famiglia italiana per uno stabilimento balneare attrezzato? I prezzi sono cambiati rispetto all’anno scorso? E in che modo? Intanto, si può dire che l’Emilia Romagna è terza classifica per i rincari dopo Campania e Liguria. Se il costo medio nazionale si attesta sui 25,80 euro per un ombrellone e due lettini, per quanto riguarda la nostra zona il costo può arrivare a 27 euro (25 ma anche meno nei lidi ferraresi). Insomma, andare al mare anche in giornata (contando la benzina spesa per raggiungere le varie località) rischia di diventare un salasso. Se poi si mangia in spiaggia si rischia di superare ampiamente i 140 euro. Lo studio sui rincari è stato effettuato dal Centro Studi Ircaf, che come di consueto presenta i risultati dell’indagine annuale sui costi degli stabilimenti balneari. Ircaf parte da un ragionamento: "Anche quest’anno, nonostante le sentenze del Consiglio di Stato, che hanno dichiarato illegittime le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali in contrasto con la Direttiva Europea Bolkestein, permane la tacita proroga per le concessioni già scadute. Tuttavia, i prezzi si mantengono sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente sulla costa Tirreno-Ligure, mentre registrano un incremento lungo il versante Adriatico-Ionico". "L’indagine – spiega Ircaf – ha analizzato un campione di 90 stabilimenti balneari distribuiti su tutto il territorio nazionale, attraverso uno studio longitudinale che monitora nel tempo l’evoluzione delle politiche di prezzo. L’analisi considera il costo sostenuto da una famiglia media composta da due adulti e un bambino sotto i 12 anni, per l’affitto di 1 ombrellone e 2 lettini in terza fila durante la bassa stagione, sia per un giorno festivo che per un pacchetto settimanale (dal 14 al 21 giugno 2025). L’indagine si è svolta nei giorni 21-24 maggio, con un riscontro del 94% degli stabilimenti contattati". Ecco nel dettaglio le tariffe: il costo medio nazionale per un giorno festivo è pari a 25,80 euro, con un aumento del 4,47% rispetto al 2024. Il costo medio nazionale di un pacchetto settimanale: 170,70 eurio, con un incremento del 6,41% (+10,28 €) rispetto al 2024. L’aumento dei prezzi non è attribuibile esclusivamente all’inflazione, che si attesta a +1,9% da maggio 2024 a aprile 2025, (dati Istat). Infatti l’aumento del prezzo giornaliero è del 4,47%, (2,57 punti in più) mentre quello settimanale è del 6,41% (4,51 punti in più) , probabilmente a causa della riduzione degli sconti sui pacchetti settimanali. Per quanto riguarda l’adriatico, da Milano Marittima a Rimini i costi sono ovviamente superiori. Ai lidi un ombrelloni e due lettini costa di men. L’esempio è quello del Malua ai lidi di Spina di Carina Mejias Basulto che per un ombrellone e due lettini chiede 25 euro compreso accesso in piscina e palestra. Il lettino giornaliero sempre al Malua costa 8 euro il giornaliero.

Matteo Radogna