Spiagge sicure, controlli più lunghi: "Forse era meglio il doppio turno"

COMACCHIO

È stata emessa in questi giorni, l’ordinanza regionale che regola il servizio di salvamento in vista della prossima stagione balneare. Due le novità inserite nel provvedimento che interesserà anche il litorale comacchiese. La prima riguarda l’orario del servizio, che sarà continuativo dalle 9.30 alle 18.30 e dovrà essere garantito, rispetto al passato, anche durante la pausa pranzo (tra le 12.30 e le 14.30), rispondendo così ad una specifica richiesta dell’Autorità Marittima. L’ordinanza, nel prevedere l’estensione del periodo della stagione balneare dall’ultimo week end di ottobre sino al 2 novembre (anche in considerazione dell’allungamento delle temperature estive), rende obbligatorio anche il servizio di salvamento fino al terzo fine settimana di settembre. L’obiettivo è aumentare il livello di sicurezza sulle spiagge della costa emiliano-romagnola. A seguito delle nuove disposizioni, le società operanti sul litorale comacchiese si stanno già organizzando per rispondere alle esigenze: "È una decisione che è stata assunta a seguito della richiesta della Capitaneria di Porto – spiega Alex Bellotti, titolare di Cus Salvataggio -. L’unico problema sarà che ci saranno bagnini che, nella pausa pranzo, si troveranno a controllare ampi specchi di mare, ma ci organizzeremo per garantire una buona copertura del servizio. Certo, l’opzione migliore sarebbe potuta essere quella del doppio turno: ciò avrebbe richiesto almeno il doppio di bagnini, ma sono consapevole non sia percorribile, a fronte dell’insufficienza di personale per una soluzione di quel tipo". Il Cus Salvataggio è pronto altresì ad organizzarsi per l’ampliamento del servizio al terzo week-end di settembre per rispondere a quanto stabilito dall’ordinanza regionale. Ad operare sul litorale comacchiese, principalmente nei Lidi Estensi e Spina, è la società Alto Adriatiko: "Ci stiamo già organizzando in vista della prossima stagione balneare, per rispondere alle nuove disposizioni – afferma Francesco Corradi -. Per noi, non è una novità garantire il servizio nella fascia della pausa pranzo. Siamo già abituati". Dunque, con l’avvicinarsi dell’estate, anche tra i bagnini fervono i preparativi in vista del ritorno sulle torrette a vigilare sulla sicurezza di chi animerà le nostre spiagge nel corso del periodo estivo, svolgendo un servizio prezioso ed imprescindibile. Come ricordato dall’assessore regionale Andrea Corsini, "il nostro servizio di salvamento è un’eccellenza nel panorama nazionale, che vogliamo incrementare per tenere alto il profilo di qualità e sicurezza".

Valerio Franzoni