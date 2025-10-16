Spiaggia abusiva, stabilimento sanzionato

Si è conclusa l’operazione "Mare e laghi sicuri 2025", nell’ambito del circondario marittimo di Porto Garibaldi, che comprende Comacchio e Goro, svolta mediante l’impiego di uomini e mezzi del comando della Capitaneria di Porto, dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Garibaldi e di Goro. Un periodo compreso fra metà giugno e fine settembre nel quale si sviluppa la maggior parte delle attività ludico-ricreative e commerciali, assicurando la presenza giornaliera di almeno un mezzo nautico dalle 8 alle 20 e prevedendo uscite diversificate, in modo particolare nelle fasce orarie di maggior presenza di bagnanti e di diportisti, allo scopo di garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione. Un’attività espletata impiegando venticinque uomini e donne di cui dispone, suddivisi tra personale a bordo e a terra, oltre all’impiego di quattro mezzi nautici e tre terrestri, sia di Porto Garibaldi che di Goro, afferenti anch’essi al comandante capitano di corvetta Antonino Di Lena.

Col loro impegno hanno garantito, per tutta l’estate, la presenza giornaliera di almeno un mezzo nautico, in un periodo nel quale si sono sviluppate la maggior parte delle attività. Ma anche uscite diversificate, in modo particolare nelle fasce orarie di maggior presenza di bagnanti e diportisti, allo scopo di garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione "che rimane sempre il nostro principale obiettivo – dice il Comandante –: salvaguardare coloro che fruiscono del mare, sia a bordo di imbarcazioni che immergendosi in esso".

Quello tracciato, dal capitano di corvetta Antonino Di Lena, é un bilancio estremamente positivo che ha visto le donne e gli uomini della Capitaneria elevare 15 sanzioni amministrative e rilasciando 60 bollini blu. Si tratta di un adesivo che attesta la regolarità della documentazione e delle dotazioni di sicurezza di un’imbarcazione da diporto dopo un controllo positivo da parte della Capitaneria di Porto o di altre Forze dell’Ordine che operano in mare. La validità del bollino è limitata alla stagione di riferimento e generalmente valida fino al 30 settembre dell’anno in corso. Gli stabilimenti balneari ispezionati sono stati 40, elevando 8 sanzioni amministrative e una denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti del rappresentante legale di una struttura balneare per occupazione abusiva di quasi 3.000 metri quadrati di demanio marittimo, prontamente restituiti alla libera fruizione pubblica a seguito di smontaggio delle strutture di facile rimozione. Purtroppo nell’estate appena conclusa si sono registrati anche 5 decessi, 3 dei quali per annegamenti. cla. casta.