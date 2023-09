Spiaggia pulita, ci pensano 180 baby studenti

Più di 180 studenti a Lido di Volano per ripulire la spiaggia dai rifiuti. Una sola classe raccoglie più di 3 chili tra mozziconi e plastiche. Ieri 180 studenti – l’intera scuola primaria Mosti di Ferrara (ben dieci classi) –, sono partiti alla volta dei lidi comacchiesi al grido: "Puliamo il mondo". Un’iniziativa proposta da Legambiente Emilia-Romagna Aps, associazione da sempre impegnata nella difesa della natura con diciotto sedi regionali e mille gruppi locali: questo il cuore pulsante dell’attivismo sui territori insieme a 115mila tra soci e sostenitori. Più di mille i giovani che ogni anno partecipano a un campo di volontariato, 30mila le classi che aderiscono ai programmi di educazione ambientale. Oltre 200 gli avvocati dei Centri di azione giuridica al servizio delle vertenze, come recita la loro presentazione.

Alle 10 i ragazzi, dalla prima alla classe quinta, sono arrivati a destinazione muniti di cappellini e raccoglitori e divisi in gruppi hanno iniziato a raccogliere tutto ciò che non faceva parte della flora e della fauna. Nel mentre le maestre hanno approfittato per spiegare loro come fare la raccolta differenziata ma sopratutto hanno illustrato l’impatto di una banale cartaccia gettata sul nostro ecosistema. I giovanissimi si sono dimostrati molto collaborativi ed entusiasti. La direttrice dell’associazione a livello provinciale, Paola Fagioli, ha dichiarato: "E’ sempre bello coinvolgere le generazioni future e sensibilizzarle al rispetto del nostro pianeta, partendo dal piccolo. Per noi è una lotta costante, cercheremo di allargare l’iniziativa sempre più, coinvolgendo quante più scuole possibile. Questi ragazzi hanno raccolto chili di spazzatura, sopratutto mozziconi, capendo perciò l’importanza di non gettarli".

Anche la coordinatrice del plesso scolastico, Roberta Pagani, ha spiegato: "Sono molto contenta, gli studenti sono stati bravissimi, considerato il fatto che vi sono anche delle prime con dei bambini che vanno a scuola da soli quattro giorni e già hanno imparato a stare fuori casa per un giorno intero. Perciò oggi hanno imparato anche altro oltre a non inquinare. Per noi questo tipo di progetti sono iniziati a giugno scorso e continueranno". L’escursione è durata infatti mattina e pomeriggio e ha visto impegnati anche numerosi volontari che hanno allestito un banchetto di rinfresco per i piccoli partecipanti. Il progetto promosso da Legambiente è importante anche in vista di Agenda 30, il programma che tutti i Paesi del mondo dovranno mettere in atto per ridurre in modo sostanziale i rifiuti. Ma come hanno preso l’iniziativa i genitori? Sorride la coordinatrice: "Con la totale adesione dei loro figli".

