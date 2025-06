Spiaggia pulita grazie ai 76 sacchi di rifiuti raccolti

I Bulldozer sono andati al mare ed hanno confermato la grande capacità e volontà di togliere rifiuti dall’ambiente. Importantissimo il "bottino", a causa della maleducazione di diverse persone, raccolto. Nella tre giorni di pulizia ambientale da parte dei volontari di Bulldozer Ferrara e Comacchio é stata ripulita gran parte della spiaggia libera e pineta retrostante da tantissimi rifiuti spiaggiati portati dal mare. "E’ stato molto bello vedere tanti bagnanti in passeggiata, oltre a noi volontari, - dice Lazzareno Poltronieri dei Buldozzer - che chiedevano un sacco per dare il loro contributo. Abbiamo comunque raccolto 76 sacchi di rifiuti indifferenziati, 36 boe in plastica, una bombola gas, due pneumatici auto, 20 litri d’olio di motore usato e tantissimi ingombranti vari. Un grazie immenso a Stefano del bagno Cormorano per il fondamentale aiuto operativo". Alla raccolta hanno il Circolo Legambiente Delta del Po, il Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Ferrara, i Carabinieri per la biodiversità col patrocinio del comune di Comacchio, del Parco del Delta e Clara che ha rimosso tutti i rifiuti raccolti.

Claudio Castagnoli