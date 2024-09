Spiaggia ripulita da una tonnellata e mezzo di rifiuti

LIDO DI VOLANO

Sono stati una sessantina i volontari che hanno partecipato alla 7^ edizione dell’iniziativa "Insieme per il creato" che ogni prima domenica di settembre ha l’obiettivo di ripulire la spiaggia di Lido di Volano dopo il periodo estivo. Appuntamento al bagno Cormorano per pulire il tratto di costa che separa la località dalla foce del Po di Volano. Insieme hanno rimosso quasi una tonnellata e mezza di plastica e rifiuti abbandonati tra i quali anche boe, reti per l’allevamento, pneumatici, taniche e tanto polistirolo proveniente dalle attività di pesca. I rifiuti sono stati trasportati via mare col gommone del Circolo Nautico di Volano fino al punto di ritiro concordato con Clara. All’iniziativa hanno partecipato diversi gruppi e associazioni come l’Ail di Ferrara, Insieme per Caso, l’associazione Plastic Free, i Bulldozer, il Circolo Legambiente del Delta del Po e l’associazione Volano Borgo Antico. "L’obiettivo, oltre a ripulire la spiaggia, è quello di sensibilizzare più persone possibile - spiega Matteo Cimitan, organizzatore fin dalla prima edizione - non possiamo più trascurare la salute della nostra casa comune. La speranza è che le persone prendano esempio da questi volontari iniziando a replicare queste azioni di bene per un futuro migliore. Lasciamo sempre ogni posto migliore di come lo abbiamo trovato".