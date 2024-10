Spilimbergo, Santi medaglia di bronzo

Ottima prestazione del giovane judoka cussino Filippo Santi che nel torneo Internazionale di Spilimbergo conquista una splendida medaglia di bronzo nella categoria 66 kg. Santi – atleta ancora di categoria Junior – ha combattuto e vinto contro senior e master italiani e stranieri decisamente più esperti, mettendo in mostra doti davvero interessanti. Il torneo valeva anche come punteggio cintura nera. Al palasport del centro pordenonese la gara di Filippo parte in salita con la sconfitta contro l’ungherese Hertlik, ma il cussino non si da per vinto e vince il secondo incontro per ippon contro il friulano Bon, riprendendo la corsa verso il blocco delle finali. Il terzo incontro lo vincerà per doppio waza-ari contro l’italiano fabbri accedendo alla finale 3°-5° posto contro Giovanni Boscaia arrivato dalla semifinale del tabellone principale. Contro un atleta di grande spessore ed esperienza Santi compie un piccolo capolavoro e ancora con doppio waza-ari conquista meritatamente la medaglia di bronzo per la gioia del tecnico Giavanni Tieghi che ne ha seguito passo passo tutte le fasi. Nemmeno il tempo di assaporare il risultato e sabato prossimo Santi sarà impegnato a Lignano Sabbiadoro alla finale di coppa Italia A2.