"Spina, magia di una civiltà sepolta"

di Mario Bovenzi

Tutto comincia nel 1922. Durante alcune opere di bonifica nella zona valliva di Comacchio, in Valle Trebba, venne rinvenuta la prima tomba della necropoli. L’altra data, 20 ottobre del 1935. Nasce il ‘Regio Museo di Spina. Così si chiamava. E’ il compimento di un sogno. Ci avevano creduto in tanti. Il soprintendente Salvatore Aurigemma, personaggi e politici dell’epoca. Ci crede con forza Caterina Cornelio, direttrice del Museo Delta Antico, una vita dedicata all’arte, alla storia, alle sue sorprese. Quelle scoperte che uomini portano alla luce e mettono oltre un vetro in una teca, tesori ritrovati. Questo è il museo di Spina, è l’archeologia che è scoperta, conservazione del passato. Perché venga tramandato.

L’istituzione del museo archeologico nazionale con i reperti provenienti dagli scavi di Spina nel palazzo di Ludovico il Moro "che giaceva da tempo negletto" fu un grande traguardo.

"Sì, lo dobbiamo a persone che hanno lottato, contro le difficoltà, contro i preconcetti. Secondo il pensiero scientifico dell’epoca non veniva data tanta importanza a Spina, è stato necessario un lungo lavoro culturale"

Una grande scoperta, che cosa ha significato?

"E’ stata un volano di dimensioni incredibili. A questo risultato ha contribuito Aurigemma, che può essere definito il primo scavatore, ha portato alla luce 1,213 tombe. Ma non solo lui. Italo Balbo è stato determinante per trovare le risorse per la ristrutturazione di Palazzo Costabili, che in quegli anni era abitato da sfollati. Un grande risultato al quale aveva contribuito anche il podestà di Ferrara"

Qual è la filosofia, l’impronta che si vuole dare a questi poli di arte, storia e cultura?

"I musei di Ferrara e Comacchio devono collaborare ed essere sinergici. Questo era il disegno della Soprintendenza dei beni archeologici dell’Emilia Romagna quando ha cominciato a operare per la creazione del museo di Comacchio. In questa direzione ha sempre lavorato il comitato scientifico che si è costituito nel 2009 per il museo comacchiese. E per questo scopo stanno lavorando attualmente i due musei, quello di Ferrara e quello di Comacchio, grazie agli ultimi accordi siglati a inizio estate tra direzione regionale museimuseo archeologico Nazionale di Ferrara e il Comune di ComacchioDelta Antico"

Per Comacchio un grande orgoglio, forte il senso di appartenenza che si respira tra quelle pareti quando i cittadini vanno a visitare i ‘loro’ reperti

"Sì, è un territorio che si ritrova. In questo senso il Comune ha dato un enorme contributo, il sindaco Pierluigi Negri crede in questa struttura, in quello che rappresenta per il paese, dal punto di vista scientifico ed anche per il turismo. E’ un ulteriore tassello per far scoprire e valorizzare Comacchio"

Porte aperte, fruibilità, far conoscere. Queste le parole d’ordine

"Solo un esempio. E’ stato realizzato un baby pit stop, una sala relax per le mamme con poltrone per allattare, un luogo adatto per i bambini. Si tratta di un progetto nazionale del Soroptimist che è stato promosso con successo anche qui. Una mamma turista a volte può trovarsi in difficoltà, magari non sa come fare con il bambino. Qui viene accolta. Dobbiamo capire che l’arte non è lontana dalla gente, è parte della nostra vita".

Spina?

"Una realtà controversa e fantastica fino alla scoperta delle tombe, una realtà che ha vissuto di commercio e pirateria. Un’avventura importante che riserverà ancora tante altre scoperte".