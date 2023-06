"Spingere la crescita spostando in periferia l’attività delle Pmi"

di Fabio Bergamini *

L’economia non va così male.

E’ un ritornello che sentiamo ripetere da qualche tempo, ma che non deve distoglierci dalla necessità di innovare il sistema produttivo. Il primo dato che dobbiamo considerare è un Paese che, nonostante i profeti di sventura, è cresciuto negli ultimi anni con un ritmo maggiore rispetto a Francia e Germania. Basta però guardarsi intorno per capire come molte aziende siano frenate nel loro business da vari fattori, come la mancanza di manodopera specializzata. Tuttavia, esiste un patrimonio di competenze e professionalità all’interno delle Pmi che si trovano nelle aree periferiche. Professionalità che sono essenziali per queste piccole realtà che, giustamente, se le tengono strette. Va inoltre considerato come il caro vita e i disagi connessi al pendolarismo non permettono sempre di spostarsi nelle aree metropolitane, dove le aziende cercano professionisti. Come risolvere questo problema? Un imprenditore che ho incontrato mi disse: “Perché non spostare alcuni processi produttivi in periferia?” Ovvero, se le aziende faticano ad attirare lavoratori specializzati, perché non portare il lavoro dove questi tecnici si trovano? Non si tratta di una boutade: già ora, secondo i dati della Cgia di Mestre, nei paesi sotto i 20mila abitanti è insediato il 41% delle imprese e si produce il 39% del Pil. Un dato che arriva al 66% se includiamo i centri fino a 100mila abitanti.

I piccoli centri producono già oggi una fetta rilevante del Pil e dimostrano la loro vitalità. Il decentramento (decentralizing) di alcuni processi produttivi permetterebbe di sviluppare nuove sinergie e, per i lavoratori, di trovare nuove opportunità di reddito, senza stravolgere la propria vita. La Regione dovrebbe premiare le aziende che investono in tal senso, portando lavoro e formazione in periferia, evitando lo spopolamento dei piccoli centri. I benefici sarebbero molteplici, anche per quel che riguarda la mobilità e l’ambiente.

* consigliere regionale Lega