Spingono il rivale sui binari dopo la lite, identificati

La polizia di Stato ha identificato due stranieri che lunedì hanno avuto una lite con una terza persona in stazione e l’hanno spintonata, facendola cadere sui binari. Tutto è partito da un video apparso in rete che riprendeva il fatto, accaduto allo scalo merci della stazione. Gli agenti delle volanti sono quindi andati sul posto e hanno acquisito testimonianze che hanno consentito di rintracciare le tre persone coinvolte, tutte con precedenti di polizia. A seguito della caduta sui binari la vittima ha riportato alcune lesioni, per le quali si attende il deposito di una eventuale querela. La divisione Anticrimine della questura sta ora valutando l’adozione di ulteriori misure di prevenzione a carico dei tre soggetti.