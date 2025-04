Spintoni e sputi ai carabinieri. Ubriaco portato in caserma

Quella di martedì è stata una serata problematica a Migliarino, conclusa con un arresto operato dai carabinieri di Portomaggiore. Tutto è partito da una segnalazione giunta al 112, nella quale veniva indicata la presenza di un uomo ubriaco che girovagava in un supermercato della località del comune di Fiscaglia. Dalla centrale operativa dell’Arma portuense, sono state subito inviate in zona due gazzelle del Nucleo Radiomobile: i militari, a poca distanza dal supermercato, hanno rintracciato la persona segnalata, non nuova a questo tipo di episodi.

L’uomo (sul quale grava un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura), sulle prime si era mostrato collaborativo. Ma, non appena ha compreso che sarebbe stato portato in caserma, il suo atteggiamento è decisamente cambiato. Infatti, è andato su tutte le furie e ha cominciato a spintonare violentemente i militari che cercavano di tenerlo fermo e di farlo salire a bordo della gazzella. Inoltre, ha ripetutamente sputato contro di loro, e ha continuato a farlo anche sull’auto dell’Arma durante il tragitto tra Migliarino e la sede della Compagnia di Portomaggiore, dove è stato poi dichiarato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Una volta terminate le procedure di arresto, su disposizione del Pm di turno, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della stessa caserma fino a ieri mattina, quando è stato condotto avanti al Tribunale, che ne ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre giorni alla settimana in attesa del processo.