Spiraglio per Tecopress, spunta Sira Group

Si apre uno spiraglio sul futuro dello stabilimento e dei lavoratori di Tecopress di Dosso. Sira Group, della famiglia Gruppioni, entra in campo e nasce la nuova compagnia SirTec (tra Sira e Tecopress), con una proposta di affitto per lo stabilimento e l’impegno vincolante all’acquisto. L’annuncio è arrivato ieri da Bologna, nel corso del tavolo di salvaguardia convocato in Regione dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla per trovare una soluzione per la fonderia entrata in crisi nei mesi scorsi. Sira Group di Pianoro, nel bolognese, controlla il 100% di Sira Industrie, realtà attiva nel settore automotive e dei radiatori per il riscaldamento. Con l’obiettivo di una operatività già a partire dal mese di luglio, è stato presentato da Tecopress un piano negoziato alla Camera di commercio che, se approvato, farà partire l’affitto d’azienda alla SirTec con un progetto di iniziale ristrutturazione e riorganizzazione. È inoltre già allo studio un piano industriale per il rilancio dell’azienda e la salvaguardia occupazionale, per rioccupare, nel tempo, tutti i 147 lavoratori attualmente in Tecopress.

"Siamo a un passaggio delicato e ringrazio tutte le parti coinvolte per la lealtà e la responsabilità nella discussione – ha detto Colla –. Parte oggi con Sira un gruppo di grande qualità e solidità, un’operazione molto complessa e ancora in salita che però potrà aprire una nuova pagina per un’azienda dalla storia importante, consentendo di salvare l’attività produttiva e l’occupazione rimanendo sul territorio. Un insediamento in un’area, quella della provincia ferrarese, di grande debolezza dove non ci possiamo permettere di perdere né imprese, né posti di lavoro. Collaboriamo tutti perché l’operazione vada in porto".

La crisi di Tecopress era partita a inizio anno con una repentina decisione di licenziare una settantina di lavoratori. Poi, a febbraio, la proprietà dello stabilimento ferrarese ha annunciato il ritiro dei licenziamenti e l’avvio delle procedure per attivare gli ammortizzatori sociali, dopo un accordo di cassa integrazione stipulato in Regione. Questo ha aperto la strada alla ricerca di soluzioni che salvaguardassero il sito produttivo e l’occupazione. Tecopress, fonderia di pressocolata per la produzione di componentistica, nel corso degli anni post sisma ha ricevuto contributi dalla Regione per poter tornare in produzione. In Regione, con l’assessore Colla, erano presenti i vertici di Tecopress a partire dal presidente, Federico Dondi, l’acquirente Sira Group con il presidente, Valerio Gruppioni, rappresentanti di Confindustria e delle organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.