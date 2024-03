Spiritualità e conoscenza all’Ariostea

Sarà dedicato alla versione curata da Elisabetta D’Ambrosio e Sergio Gandini del libro ‘La nube della non conoscenza’ il nuovo appuntamento del ciclo ‘Incontri con la Spiritualità Applicata’ in programma oggi alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Introdurrà i curatori Marcello Girone Daloli. La ‘nube della non conoscenza’ è il diaframma che si frappone fra il divino e le capacità di comprensione su cui gli umani possono fare affidamento nell’approcciarsi a esso. Su un tema tanto universale e profondo si interrogò, nel Trecento, un anonimo pensatore britannico che ne trasse il trattato The cloud of unknowing, uno dei grandi testi della mistica medievale. Un testo devozionale che sorprende per la qualità creativa e letteraria, per l’intento comunicativo e per un approccio espressivo che sembra quasi connettere il medioevo inglese al pensiero zen a cui l’Occidente spesso oggi si rivolge. L’autore è consapevole del fatto che l’esperienza spirituale è personale, e condivide con umiltà la propria, desideroso di trasmetterla più come un amico che come un maestro. Nella traduzione italiana l’opera riesce a travalicare la distanza cronologica e linguistica per unire il lettore al cuore di un essere umano vissuto quasi mille anni fa.