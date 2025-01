Spiritualità e sapienza all’Ariostea

Ripercorre ‘Vita e magistero di una sapiente del IV secolo d. C.’ il libro di Chiara Toniolo dal titolo ‘Sosipatra e la Teurgia’ (Napoli, Stamperia del Valentino, 2024) che oggi alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). La presentazione, che rientra nel ciclo di ‘Incontri con la Spiritualità applicata’, sarà introdotta da Marcello Girone Daloli, che dialogherà con l’autrice.

La filosofia antica è costituita di elementi eterogenei e complessi, molti dei quali non rientrano nelle nostre categorie interpretative. La teurgia è parte integrante di quel mondo filosofico e magico all’interno del quale si mossero uomini quali Plotino, Porfirio e Giamblico, ma anche donne come Sosipatra che incarnò lo spirito sapienziale del Neoplatonismo e lo coniugò con la sua vita di donna, moglie, madre e maestra. La sua figura riluce dalle profondità del tempo per illuminare, ancora una volta, la nostra via di ricerca interiore e mostrarci come l’antichità abbia ancora molto da insegnarci.

Chiara Toniolo si è laureata in Lettere classiche all’Università Cattolica di Milano con un tesi in Storia delle Religioni. Dalla giovinezza si occupa di storia, filosofia ed esoterismo nell’antichità classica.