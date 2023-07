Spogliatoi e fotovoltaico Altri lavori alla piscina

CENTO

"Buone notizie per la nostra piscina: Nuova Sportiva sarà gestore per 5 anni e ci saranno importanti lavori alla struttura". E’ l’assessore allo sport Vito Salatiello a dare l’annuncio dopo che il bando ha trovato partecipazione e assegnazione. "L’aggiudicazione è avvenuta a seguito di una particolare procedura ad evidenza pubblica – spiega - prevista nella nuova riforma dello sport, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 3821, che prevede la possibilità di affidare la gestione di un impianto per almeno 5 anni ad associazioni e società che propongano progetti di riqualificazione". E’ questo un importante punto per la piscina centese. "Il progetto di Nuova Sportiva prevede un generale risanamento della struttura – prosegue Salatiello - la riqualificazione degli spogliatoi e delle docce e l’efficientamento energetico dell’edificio attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico. Nei prossimi mesi, quindi, la nostra amata piscina sarà interessata da preziosi ritocchi. Al fine di rendere sostenibile la gestione, il Comune garantirà un sostegno economico annuo".

E poi ancora. "Abbiamo deciso di seguire quella procedura, optando per l’evidenza pubblica, perché la piscina aveva bisogno di alcuni lavori tra le quali alcune opere strutturali, antisismiche e rendere ancor più sicuro lo stabile – continua Salatiello, che è anche vicesindaco – Siamo molto contenti perché garantiamo la continuità dell’impianto e nel contempo, abbiamo adottato una procedura nuova e molto snella che ci auguriamo sia uno strumento a cui altri comuni aderiranno e che consigliamo". E torna sui lavori. "In questo modo, abbiamo tempo per pensare al futuro dell’impianto natatorio – prosegue – procedimento che calzava bene perché la nostra piscina è un’opera molto vecchia che necessitava di interventi di minima di importi sotto al 200mila euro. Il Comune continuerà ad erogare il suo contributo annuo di 60mila euro".

Infine, non possono mancare i ringraziamenti e l’in bocca al lupo. "Un ringraziamento speciale a tutto l’ufficio sport del Comune di Cento per la competenza spesa nell’istruire una procedura del tutto nuova sul panorama nazionale – conclude Salatiello - ma anche a Nuova Sportiva per aver scommesso ancora sul nostro territorio e su un impianto fondamentale per la socialità e il benessere. Buone nuotate a tutte e tutti e un buon lavoro a tutto lo staff di Nuova Sportiva". "Un lavoro di squadra, come piace a noi - dice il vicepresidente di Nuova Sportiva Luca Bosi - per un intento condiviso e sentito: continuare a dare a una città attenta e operosa come Cento un servizio attuale e operativo. Per questa rinnovata fiducia ringraziamo tutti gli utenti che ci hanno sostenuto".

Laura Guerra