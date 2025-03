Sponde dei canali, partono i lavori

In partenza un altro intervento del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la messa in sicurezza del territorio, in particolare le sponde dei canali. Oggi, infatti, inizieranno i lavori di ripresa frane lungo via Molino in località Roncodigà, nel Comune di Tresignana, lungo il Canale Molino. Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni, il responsabile del servizio dall’Area Polizia Locale ha emesso lo scorso 7 marzo l’ordinanza temporanea n° 45 per lavori ripresa frane, che prevede il divieto di transito temporaneo a tutti i veicoli e pedoni in via Molino - su un tratto di circa 35 metri compreso fra i civici 6 e 13 – a partire dal 10 marzo sino al termine dei lavori, in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Nella stessa ordinanza è disposto il posizionamento della segnaletica temporanea di prescrizione e deviazione, a cura degli incaricati dell’intervento. I lavori saranno eseguiti direttamente dal personale consortile e sono a carico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Un intervento strategico per il territorio.

v.f.