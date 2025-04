Sporcizia e telecamere abusive, due bar nei guai

Nei giorni scorsi la compagnia carabinieri di Cento ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Bondeno con l’impiego di un massiccio numero di militari provenienti sia dalla Stazione locale sia dalle Stazioni di Burana e di Terre del Reno, nonché con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Ferrara e del N.A.S. di Bologna, sottoponendo a serrato controllo persone ed esercizi commerciali.

Lo scopo è stato quello di prevenire la commissione dei reati predatori (principalmente furti su auto e in abitazione), di individuare soggetti dediti alla cessione di stupefacenti o alla commissione di truffe, e, come detto, di verificare eventuali violazioni da parte di attività ristorative (bar, pizzerie e pasticcerie) con la qualificata presenza dei Nuclei Ispettorato del lavoro ed Antisofisticazioni e Sanità.

Una pizzeria è infatti risultata priva della prescritta autorizzazione per l’istallazione di telecamere di videosorveglianza e del documento aggiornato di valutazione rischi, violazioni per le quali il titolare è stato sanzionato per circa 1.800 euro. In un bar, inoltre, i Carabinieri del N.A.S. hanno contestato violazioni per circa 2.000 euro per omessa predisposizione del manuale di autocontrollo nonché per uno stato di generale di sporcizia per il quale è stata inviata apposita segnalazione all’ASL di Ferrara.

I controlli di altri tre esercizi commerciali non hanno evidenziato violazioni. Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 30 persone, controllati 15 veicoli elevate sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Continueranno anche nelle prossime settimane i controlli dell’Arma ad ampio raggio per contrastare i reati predatori e le attività che non rispettano le norme vigenti.