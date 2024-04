Sporcizia e violazioni in un ristorante: maxi multa

Nel fine settimana i carabinieri di Cento, insieme al personale del Nucleo Antisofisticazioni di Bologna, ha svolto un servizio di controllo per contrastare i furti e accertare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario da parte di bar e ristoranti. Nell’ambito del servizio, i militari hanno arrestato un 34enne di origini magrebine, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, che nel settembre del 2022 a Cento si era reso responsabile dello scippo di uno zaino ai danni di un settantaduenne, era oggetto di un provvedimento di carcerazione. Portato in carcere, dovrà scontare un anno e quattro mesi di reclusione. Il Nas ha invece controllato un ristorante etnico dove ha riscontrato gravi carenze igienico sanitarie consistenti nell’omessa applicazione delle procedure Haccp accertando, inoltre, la presenza di sporco diffuso. Sono così scattate sanzioni per tremila euro ed è stata avanzata la proposta all’Ausl per la sospensione dell’attività. Complessivamente sono state identificate 32 persone, controllati 15 mezzi e tre esercizi commerciali e un uomo è stato denunciato per violazioni in materia di immigrazione.