"Sporcizia, ratti e rifiuti sparsi all’isola ecologica"

Caro Carlino,

come cittadina e portavoce di alcuni residenti di Pontelagoscuro mi sento in dovere di segnalare pubblicamente una situazione non più tollerabile. In via Pentimento, angolo via Piacere, nel quartiere di Ponte Vecchio - una delle zone purtroppo più trascurate di Ferrara - l’isola ecologica versa da tempo in condizioni vergognose. Nonostante numerose segnalazioni inviate ad Hera da parte dei residenti, il problema continua a peggiorare: ogni giorno automobili, spesso provenienti da Santa Maria Maddalena, si fermano per scaricare abusivamente ogni tipo di rifiuto. Di notte, sfruttando la presenza di uno spiazzo adiacente, furgoni e autocarri gettano per terra ingombranti di ogni tipo, trasformando l’area in una discarica a cielo aperto. Questa situazione, oltre a ledere il decoro urbano e la vivibilità della zona, si aggiunge ora un rischio concreto per la salute pubblica: la presenza di topi e ratti, che si aggirano tra i rifiuti. Per questi motivi, rivolgiamo un appello ad Hera e all’Amministrazione Comunale, in particolare all’assessore all’Ambiente Balboni, affinché vengano installate al più presto fototrappole per il controllo e la sanzione degli illeciti, come già avviene in altre zone della città.

Anna Ferraresi, ex consigliera comunale