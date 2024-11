"Sport a portata di tutti e più organizzazione in campo sanitario"

Alberto Bova, candidato in consiglio regionale con la lista i Riformisti. Tra i suoi punti centrali, c’è quello dello sport. Dove, secondo lei, la Regione potrebbe intervenire?

"Quando ho intrapreso l’esperienza della presidenza della 4 Torri, ho posto come condizione che le famiglie meno abbienti potessero comunque far allenare e giocare i loro figli. Lo sport è inclusione, socialità, crescita. Penso che la Regione possa fare tanto, sotto questo profilo, partendo proprio dall’istituzione di un fondo per pagare le rette alle società sportive dei figli di nuclei familiari meno possidenti. E, parallelamente, occorrerebbe un robusto intervento sugli impianti".

Sanità, qual è la sua idea?

"Il punto centrale è l’organizzazione. Di persone e di risorse. Per Azione quello della sanità è sempre stato un tema centrale. Per smaltire le liste d’attesa, ad esempio, occorrerebbero accordi con i medici di medicina generale per sostenere prestazioni in libera professione".

Parliamo di lavoro.

"Siamo stati abbandonati. Ma ci vuole più programmazione e uno sforzo culturale: occorre formare i giovani secondo le esigenze delle imprese. In più, occorre un lavoro metodico e senza ideologia per integrare gli immigrati".