Sport al parco con un’area attrezzata

La giunta comunale ha approvato la convenzione con Sport e Salute per la realizzazione della linea di intervento 1 progetto ‘Sport nei parchi’ che consentirà di realizzare il progetto copparese ‘Alleniamoci al parco. Sport e benessere all’aria aperta’. Il Comune di Copparo ha infatti candidato a quell’avviso la realizzazione al Parco Verde di Villa Zardi di una nuova area attrezzata attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva: un modello large, ovvero un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito corpo libero large, otto macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per persone con diversa abilità e bambini. Il tutto all’insegna dell’inclusività. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni, ha aderito al bando promosso da Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni (Anci), candidando alla linea 2 ‘Urban sport activity e weekend’ il progetto, finanziato, che ha visto destinare il Parco Pontino Tagliapietra da ad attività motorie e sportive gestite da associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio: la ‘Festa di Sport nei Parchi’ si svolgerà proprio il prossimo 22 aprile dalle 15, nell’area verde di via Agnelli. Grazie a risorse aggiuntive ora è stato appunto finanziato anche il progetto per la linea 1 che sarà incentrato sul Parco Verde, e che prevede una copertura comunale di 21.350 euro, comprensiva della metà del valore delle attrezzature, del costo delle opere edili propedeutiche alla loro installazione e degli oneri amministrativi. Arriveranno dunque due step, due macchine cardio bluetooth di ultima generazione, un custom pull up, barre push up 3 altezze (per tre utilizzatori in contemporanea), una spalliera-overhead ladder (per due utilizzatori in contemporanea), una panca per tricipiti - dip bench (due utilizzatori in contemporanea), un combi4 (otto utilizzatori in contemporanea).

v.f.