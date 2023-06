Sport allo stadio con centinaia di bambini

La carica dei 400 alunni della scuola primaria di Copparo e di Tamara ha invaso anche quest’anno lo stadio ‘Decimo Preziosa’ per la festa finale del progetto ‘A scuola di Sport’. Tutte le classi, giovedì scorso, si sono riunite per una mattinata di aggregazione e divertimento, organizzata dal Comune di Copparo. Gli alunni hanno compiuto un percorso dedicato a basket, volley, calcio, atletica, fitness e ai giochi d’acqua, hanno fatto merenda insieme, hanno cantato e ballato, applauditi dai genitori. Protagonisti della giornata sono state le attività sportive inclusive praticate durante l’anno scolastico in collaborazione con Antares Basket, Centro Nuoto Copparo, Copparo 2015, Csi e Volley Copparo, tutte presenti insieme a Comitato genitori, Comart, Cir Food e Lilliput. "È un orgoglio vedere tante realtà del territorio collaborare tra loro – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Ed è grazie a questa cooperazione che si possono realizzare giornate belle come queste, in un ambiente unico e all’avanguardia come il nostro impianto sportivo. Ciò che più mi ha colpito oggi è vedere il grande spirito e la grande passione dei nostri ragazzi che si avvicinano al mondo dello sport, che è salute, disciplina, rispetto e inestimabile fonte di un insegnamento fondamentale: essere inclusivi". L’assessore Paola Peruffo ha rimarcato come sport e scuola siano "profondamente legati. Lo sport a scuola è fonte di grandi benefici nell’apprendimento delle regole sociali, nello sviluppo del senso di appartenenza, nel benessere psico-fisico, nella promozione del confronto costruttivo con gli altri". Sport è anche capacità di unire, generare energie positive e creare legami a livello sociale, come evidenziato da Eva Mari, referente della didattica dell’Istituto Comprensivo: "Uno speciale ringraziamento va alle società sportive per il loro impegno. C’è un rapporto di collaborazione fondamentale e strettissimo fra tutti gli attori di questa iniziativa: l’IC, il Comune e il Comitato Genitori, un gruppo che si è messo al servizio della scuola, credendo nel valore di comunità". Proprio Iris Punzetti, la presidente, ha illustrato le attività del Comitato Genitori: 35 componenti tra genitori e rappresentanti, che con nel loro impegno trovano "una grandissima opportunità per partecipare attivamente alla vita scolastica dei bambini".

Valerio Franzoni