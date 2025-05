Sport, cena con delitto e musica. Ecco la sagra ’RicreAmo la Festa’

Con la “Cena con delitto” di ieri sera, si è aperta l’edizione 2025 di RicreAmo la Festa, la sagra partita nel 2007 organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Una manifestazione sentita in paese ed attesa dalla comunità grazie all’energia dei tanti giovani presenti.

Nel pomeriggio le finali del torneo di calcio a 5 mentre in serata l’apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19.45 con gustosi piatti e diverse varianti al ragù, denominatore comune dell’edizione di quest’anno. Il dopo cena proporrà, invece, l’energia della “Napoli Band” per una serata dedicata alla tradizione della canzone partenopea.

Domani si partirà alle 9.30 con il torneo 3 VS 3 di basket mentre il pranzo vedrà la presenza di diverse associazioni del volontariato fiscagliese grazie all’iniziativa “Il gusto della gratitudine”. Nel pomeriggio le finali del torneo di beach volley misto e dalle 18.30 il maxi happy hour “Spritziamo la festa”, realizzato grazie agli esercenti massesi, con la musica degli Acoustic Colors. Stand gastronomico dalle 19.45 e gran finale in musica con il concerto della Favole, che proporranno un viaggio tra le più belle canzoni dei Nomadi, e l’estrazione della lotteria che vedrà tra i premi un I-phone 15, un Dyson V12 Origin ed un soggiorno per 2 persone di 2 notti e 3 giorni.

Per tutto il weekend sarà poi possibile cimentarsi nell’Escape Room “Casinò Royale” e fruire del punto bar – piadineria.