Sport, chef e piscina: nasce il Prestige Beach

Un nuovissimo locale sarà inaugurato domani a Lido delle Nazioni, sul Lungomare Italia. Si tratta del Prestige Beach Experience, ultimo progetto imprenditoriale della famiglia Vitali, imprenditori nel turismo dei Lidi dal 1957, il cui obiettivo è quello di ampliare ancora di più l’offerta di servizi, in modo da raggiungere un target di clientela sempre più ampio. Un concetto nuovo di spiaggia che spazia da una cucina ricercata e raffinata, a una cucina più adatta ai giovani, dall’area sportiva, alla piscina, fino all’area attrezzata anche per gli ‘amici a quattro zampe’.

"È un nuovo progetto imprenditoriale della mia famiglia, che da quattro generazioni opera nel settore turistico – spiega Gianfranco Vitali -. Mio nonno Riccardo Rocca era stato fondatore del Lido di Pomposa, dove aprì il ristorante ‘Rocca’s’ proprio nel 1957, mentre mio padre costruì nella stessa località un camping nel 1958. Poi, il Camping Florenz di Lido Scacchi e il Prestige di Lido delle Nazioni, a fianco del quale inaugureremo questo nuovo progetto. Un locale che racchiude tanti servizi, e una spiaggia curata e all’insegna dell’accessibilità. Puntiamo a dare un servizio di qualità, con una realtà nuova. In un mercato competitivo come il nostro, crediamo sia importante offrire sempre qualcosa di nuovo". La festa di inaugurazione comincerà alle 20 di mercoledì. Nell’occasione verrà organizzata una raccolta fondi per la palestra Vincenzo Maenza Training di Faenza e verranno coinvolti importati ospiti sportivi. Saranno infatti presenti Daigoro Timoncini, ex lottatore olimpionico, specialista nella lotta greco-romana, Vincenzo Maenza, ex lottatore olimpionico medaglia d’oro nel 1984 e nel 1988, Francesco Damiani, campione di boxe e Salvatore Bagni, ex calciatore e dirigente sportivo.

L’organizzazione è a cura della Starman di Franco Casoni. A partire dalle 21, inoltre, verrà recuperata un’altra data del Delta Rock Week presso il Prestige di Lido delle Nazioni con un omaggio musicale ai Queen. Ospiti della serata saranno i Queen Vision, una delle cover band più amate e apprezzate d’Italia. Nati nel 2008 grazie alla passione che li accomuna per l’indimenticabile band inglese, Lele Richiusa (voce), Marco Di Giuseppe (basso e voce), Max Di Giuseppe (chitarra e voce) e Leo Casaroli (batteria e voce) faranno rivivere al pubblico presente i momenti più significativi e magici dei tour dei Queen attraverso cambi di scena, video, musica cori e armonie di tutte le loro meravigliose hit.

Valerio Franzoni